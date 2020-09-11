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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:25:26 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036973 -0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041771 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025779 -0,23
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025830 -0,19
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,020005 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075881 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075922 -0,17
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,131539 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068961 -0,15
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022584 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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