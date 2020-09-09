  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:35:20 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,66 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018133 -1,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042721 -1,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160002 -1,50
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089002 -1,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112091 -1,45
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036780 -1,20
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056037 -1,13
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113560 -0,87
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084774 -0,86
ZEM Hisse Senedi EYF 0,020664 -0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak akt..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli

PYD'nin Rusya'da bizzat Lavrov tarafından ağırlanmasınının Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanmak olduğunu belirten Asya Polis Teşkilatı'nın (..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı