  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:22:52 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,41 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,32 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028647 -0,61
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023064 -0,41
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020556 -0,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014474 -0,24
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024100 -0,22
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021870 -0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016049 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049870 -0,17
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015196 -0,17
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030012 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi...
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı