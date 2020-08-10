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Eğitim

En çok tercih edilen İmam Hatip Liseleri hangileri oldu?

LGS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte en çok tercih edilen okullarda ortaya çıktı. İmam Hatip Liselerinin tercih edilme durumları nasıl oldu? Tercih puanlarının çok yüksek olduğu İmam Hatip Liseleri hangileri?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:13:00 -
En çok tercih edilen İmam Hatip Liseleri hangileri oldu?

Liselere Geçiş Kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştime sonuçları bugün saat 09.00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk sosyal medya hesabından öğrencilere "hoş geldiniz" dedi.

2020 LGS tercih sonuçlarına göre Türkiye Genelinde İmam Hatip Liselerine ilginin yüksek olduğu görüldü. İmam Hatip Liselerine yerleşme oranı ülke genelinde % 99,8 oldu.

Yüksek Puanla Kapatan İmam Hatip Liseleri

Türkiye genelinde İmam Hatip Liselerinin tercih durumuna bakıldığında yine birinci sırayı 0,74'lük yüzdelik dilim ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı. Kartal İHL'nin ardından 1,54'lük yüzdelik dilim ile Kadıköy İmam Hatip Lisesi takip etti.

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