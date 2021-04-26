Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Mübarek günlerde oruç tutmak isteyen hamile ve emziren anneler bu durumun sakıncalı olup olmadığını merak ediyor.

Emziren kadın oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

Oruç tutarken kadınların, bebeklerini emzirmesi oruçlarını bozmuyor.