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Dini Bilgiler Emziren kadın oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?
Dini Bilgiler

Emziren kadın oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?

Emziren anneni oruç tutması doğru mu Diyanet | Mübarek ramazan ayında hamile ve emziren anneler oruç tutmalarının uygun olup olmadığını araştırıyor. Bebeğini emziren anneler de oruçlarının bozulup bozulmadığını merak ediyor. Emziren kadınının orucu bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 00:35:00 -
Emziren kadın oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Mübarek günlerde oruç tutmak isteyen hamile ve emziren anneler bu durumun sakıncalı olup olmadığını merak ediyor.

Emziren kadın oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

Oruç tutarken kadınların, bebeklerini emzirmesi oruçlarını bozmuyor.

Oruç ve adet düzensizliği
Oruç ve adet düzensizliği

Dini Bilgiler

Oruç ve adet düzensizliği

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