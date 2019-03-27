Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın sağ kolu olarak bilinen Rıza Altun'un bulunduğu konvoy Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. Operasyon sonucu Rıza Altun'un ağır yaralı olduğu belirtildi. Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da öldürüldü. Peki, Emrullah Dursun kimdir? Emrullah Dursun kaç yaşında? Emrullah Dursun nereli?

Teröristbaşı Rıza Altun kimdir? Rıza Altun nereli kaç yaşında | MİT TSK Kandil operasyonu

Mikail Özdemir kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

Emrullah Dursun kimdir?

Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Emrullah Dursun'un, terör amaçlı gasp ve soygundan, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar birçok suç kaydı bulunuyor.

Bir dönem örgütün sözde Yürütme Konseyi'nde yer alan terörist Dursun, son yıllarda sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösterdi.

Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu