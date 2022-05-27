Emre Mor, adım adım Kadıköy'e...

Fenerbahçe ile Karagümrük arasında Ozan Tufan - Emre Mor takası konuşuluyor. Süleyman Hurma ek olarak 2 milyon euro para istiyor.

Kariyerinde Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda oynayan ancak beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Volkan Demirel'in İstanbul temsilcisinin başına gelmesinin ardından iyi bir görüntü sergileyerek takımın yıldızlarından biri olmuştu.

5 gol ve 3 asistle 8 gole direkt katkı veren Emre Mor'un opsiyonunu kullanarak takımına katmaya karar veren Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'nin sürpriz bir teklifle geldiği öğrenildi.

Ozan Tufan artı 2 milyon euro

2 yıllık sözleşmesi temmuz ayında devreye girecek olan Emre Mor'un sarı-lacivertlilere transfer olması için Ali Koç'un Ozan Tufan artı 2 milyon euro gibi bir teklifte bulunduğu belirtilirken, Karagümrük cephesinde ise yeni teknik adamın belli olmasıyla bu teklife cevap verileceği kaydedildi.

Ozan Tufan'ın da İstanbul'da kalmak istediği için Karagümrük'e gitmeyi kabul etmesi bekleniyor.