Emre Kınay'ın itirafı sonrası herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

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31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan oyuncu Emre Kınay'ın Meral Akşener itirafı büyük ses getirdi. Kendisinin sosyalist olduğunu dile getiren Kınay, "Milliyetçilik" ve "Türkçülük" gibi kavramlara karşı olduğunu söyledi.

Seçim öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giderek "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam. Kabul ediyorsanız adayınız olayım" dediğini ve Akşener'in bu sözlerini kabul ettiğini açıklayan Kınay'ın bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

Meral Akşener de mi kapıdan kovulacaktı?

MHP'den ayrılırken milliyetçilerden oy devşirmek için "milliyetçi" imajı çizip ülkücülere oynayan Akşener'in balonu Kınay'ın bu itirafıyla birlikte patlamış oldu. Akşener’in bir oy için davasını ve seçmenini nasıl satabileceği de böylelikle gözler önüne serildi. Öte yandan Kınay'ın bu itirafı sonrası "Emre Kınay 'milliyetçiyim' diyen Meral Akşener'i de mi kapıdan kovacaktı yoksa Meral Akşener gizli sosyalist mi?" sorusu akıllarda yer edindi.