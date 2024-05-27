Emre Çolak'tan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım geldi!
Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Emre Çolak'tan flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Emre Çolak'tan flaş bir paylaşım geldi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak, sarı-kırmızılıların Konyaspor'u mağlup etmesinin ardından flaş bir gönderme yaptı.
"ŞİMDİ HAFTALARCA İZLERSİN"
Fenerbahçeli oyunculara göndermede bulunan Emre Çolak'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Çolak paylaşımında, "Haftaya izlersin dediler, şimdi haftalarca izlersin." ifadelerini kullandı.