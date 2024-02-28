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Spor Emre Belözoğlu'ndan küfürlere cevap
Spor

Emre Belözoğlu'ndan küfürlere cevap

Yeniakit Publisher
2024-02-28 01:24:00 -
Emre Belözoğlu'ndan küfürlere cevap

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası edilen küfürler hakkında konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

"Bu galibiyete ihtiyacımız var"

Karşılaşma hakkında konuşan Belözoğlu, "Biz ligde son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bizim adımıza kötü bir senaryo vardı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Tek maçın avantaj olabileceğini düşünüyordum. En büyük pay, oyuncu arkadaşlarımın. Çok hak etmediğimiz maçlar da kaybettik. Bugün karşılığını aldık. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum, emeklerine sağlık" dedi.

"Söylenecek bir şey yok"

Mücadelenin sonunda Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına da değinen genç teknik adam, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.
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