Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz paylaşımı!
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz'a sosyal medya hesabından destek verdi.
Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım’da kaptan Burak Yılmaz, mücadelede kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşadı.
Tecrübeli golcü maç sonu, "Bu penaltıyı ömrüm boyunca unutmayacağım" diyerek ay-yıldızlı formaya veda ettiğini açıkladı.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı.
Uzun yıllar A Milli Takım formasını birlikte giydiği Burak Yılmaz'la beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, golcü oyuncunun kafasına kral tacı ekledi.
İşte Emre Belözoğlu'nun o paylaşımı: