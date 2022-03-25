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Spor Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz paylaşımı!
Spor

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz paylaşımı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz'a sosyal medya hesabından destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 12:24:00 -
Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz paylaşımı!

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım’da kaptan Burak Yılmaz, mücadelede kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşadı.

Tecrübeli golcü maç sonu, "Bu penaltıyı ömrüm boyunca unutmayacağım" diyerek ay-yıldızlı formaya veda ettiğini açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı.

Uzun yıllar A Milli Takım formasını birlikte giydiği Burak Yılmaz'la beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, golcü oyuncunun kafasına kral tacı ekledi.

İşte Emre Belözoğlu'nun o paylaşımı:

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