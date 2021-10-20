Emre Belözoğlu'ndan Aykut Kocaman itirafı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Oyunsal olarak bu puanlarda kalmaması gereken oyunlar oynadı takım Aykut Kocaman'la beraber. Takımdaki bu beraberliği sezona yaymak istiyoruz.

Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Elimde geniş ve iyi bir kadro var. Aykut hocaya çok teşekkür ediyorum, fizik olarak çok iyi bir kadro devraldım. Önde oynama isteğimiz belki bizim kattığımız küçük detaylar. Her maçı kazanmak için oynayacağız."