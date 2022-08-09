  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Belözoğlu gümbür gümbür geliyor!
Spor

Emre Belözoğlu gümbür gümbür geliyor!

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e 41 yaşındaki başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan sevindirici haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 12:06:00 -
Emre Belözoğlu gümbür gümbür geliyor!

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e 41 yaşındaki başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan sevindirici haber geldi.

15 Ekim 2021 tarihinde ilk maçına çıkmaya Başakşehir FK teknik direktörü Emre Belözoğlu, prolisans sorunu ve TFF Kuralı gereği, maç önü ve maç sonrası basın toplantılarına katılamıyordu.

2022-2023 sezonunun ilk mücadelesi olan Kasımpaşa maçının maç sonrası basın toplantısında yine Pro Lisans sahibi yardımcısı Erdinç Sözer çıktı. Ajansspor'a göre; Başakşehir FK Medya ve İletişim Sorumlusu Gökhan Yılmaz’dan alınan bilgiye göre; Emre Hoca, Pro Lisans kursuna kaydını yaptırdığını ancak eğitimin henüz başlamadığını ifade etti.

Yılmaz, Pro Lisans derslerin başlaması ile birlikte 41 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu'nun basın toplantılarına katılacağını da belirtti.

 

 

 

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bi defol git artık hayatımızdan!
Bi defol git artık hayatımızdan!

Medya

Bi defol git artık hayatımızdan!

Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri
Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri

Kadın - Aile

Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?
Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

Kadın - Aile

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23