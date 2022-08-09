Emre Belözoğlu gümbür gümbür geliyor!
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e 41 yaşındaki başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan sevindirici haber geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e 41 yaşındaki başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan sevindirici haber geldi.
15 Ekim 2021 tarihinde ilk maçına çıkmaya Başakşehir FK teknik direktörü Emre Belözoğlu, prolisans sorunu ve TFF Kuralı gereği, maç önü ve maç sonrası basın toplantılarına katılamıyordu.
2022-2023 sezonunun ilk mücadelesi olan Kasımpaşa maçının maç sonrası basın toplantısında yine Pro Lisans sahibi yardımcısı Erdinç Sözer çıktı. Ajansspor'a göre; Başakşehir FK Medya ve İletişim Sorumlusu Gökhan Yılmaz’dan alınan bilgiye göre; Emre Hoca, Pro Lisans kursuna kaydını yaptırdığını ancak eğitimin henüz başlamadığını ifade etti.
Yılmaz, Pro Lisans derslerin başlaması ile birlikte 41 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu'nun basın toplantılarına katılacağını da belirtti.
Sağlık
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Kadın - Aile
Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri