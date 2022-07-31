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Spor Emre Belözoğlu açıkladı! Mesut ne zaman oynamaya başlayacak?
Spor

Emre Belözoğlu açıkladı! Mesut ne zaman oynamaya başlayacak?

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in ne zaman forma giymeye başlayacağı merak konusuydu. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in ne zaman sahalara döneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 15:09:00 -
Emre Belözoğlu açıkladı! Mesut ne zaman oynamaya başlayacak?

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in ne zaman forma giymeye başlayacağı merak konusuydu. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in ne zaman sahalara döneceğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'in sahalara ne zaman çıkacağı konusunu ise Emre Belözoğlu yanıtladı.

TRT Spor'a konuk olan Belözoğlu, 'Mesut Özil'in hazır olmak için önünde 20-25 günlük daha bir süreci olacak. Mesut'tan memnunuz, futbol oynamak istiyor. Sonunu iyi yapması gereken bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin evladı' dedi.

 


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