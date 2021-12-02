  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Emrah Adıgüzel kimdir? Emrah Adıgüzel nerede yakalandı?
Aktüel

Emrah Adıgüzel kimdir? Emrah Adıgüzel nerede yakalandı?

Emrah Adıgüzel kimdir? Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. İHA ve SİHA’lar sayesinde bitme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK’nın son kalıntılarıda tek tek etkisiz hale getiriliyor. MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından terörist elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:52:00 - 2021-12-02 12:57:50
Emrah Adıgüzel kimdir? Emrah Adıgüzel nerede yakalandı?

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) üstün başarılı operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Emrah Adıgüzel kimdir?

Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak’ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüze'in PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak’taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.

Emrah Adıgüzel nerede yakalandı?

Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi. 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürütmüş, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da önemli gelişme! Türkiye'nin desteklediği isme onay
Dünya

Libya'da önemli gelişme! Türkiye'nin desteklediği isme onay

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili ad..
BAE'den sonra bir Arap ülkesinden daha Türkiye'ye yatırım kararı
Ekonomi

BAE'den sonra bir Arap ülkesinden daha Türkiye'ye yatırım kararı

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Türkiye adımları sonarası bir başka Arap ülkesi Bahreyn de yatırım kararı ald..
Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…
Dünya

Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla ortaya çıkan raporlara göre CIA, çalışanlarının en az 10'unun çocuklara yönelik c..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay