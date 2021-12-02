Emrah Adıgüzel kimdir? Emrah Adıgüzel nerede yakalandı?
Emrah Adıgüzel kimdir? Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. İHA ve SİHA’lar sayesinde bitme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK’nın son kalıntılarıda tek tek etkisiz hale getiriliyor. MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından terörist elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) üstün başarılı operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
Emrah Adıgüzel kimdir?
Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak’ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüze'in PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak’taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.
Emrah Adıgüzel nerede yakalandı?
Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi. 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürütmüş, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.