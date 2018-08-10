Emperyalizmin uşakları iş başında! "Teröristleri bırakın, projeleri durdurun"

Türkiye'yi FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleri ile dize getiremeyen dış güçler, ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin direncini kırmaya çalışıyor. ABD, terör örgütleri FETÖ ve PKK ile işbirliği yapan ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson'un Türkiye'deki yargılanma sürecine müdahale edemediği için Türkiye'yi tehdit ediyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence, kendisi gibi Evanjelik olan Andrew Brunson'un yargılanmasına son verilmesini ve serbest bırakılmasını talep etmiş, aksi takdirde Türkiye'ye yaptırımlar için düğmeye basacakları mesajını vermişti.

ABD'nin tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen Türkiye, bu kez de ekonomik operasyonun hedefinde. Türkiye'deki maşaları da ABD'nin gayrımeşru taleplerini yüksek sesle dillendirmeye başladı.



İNCE'DEN ABD AĞZI



Bloomberg kanalı, Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulayan ABD’nin, Türkiye'de dev projelere imza atan firmalara ambargo ihtimali üzerinde tartışıldığını iddia etti. Karanlık lobilerin Pence'nin tehditlerini hayata geçirmek için düğmeye basmasıyla yükselen dolar için bir yorum da Muharrem İnce'den geldi.

ABD'nin tehdit ve şantajlarını değinmeye bile gerek duymayan İnce, tarafını açıkça belli etti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP'li İnce, doların düşmesi için Kanal İstanbul projesinin acilen durdurulmasını istedi.



24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanlığı için adayı olan Muharrem İnce, bir televizyon programında ''Doları nasıl düşürmeyi planlıyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Ben başkan olursam bir şey yapmama gerek yok. Dolar kendiliğinden düşer'' diyerek akla ziyan vaadlerde bulunmuştu.



''KAVALA'YI, PAPAZI, DEMİRTAŞ'I VE BERBEROĞLU'NU SERBEST BIRAKIN''



Bir diğer ''maşa'' sözde gazeteci Mirgün Cabas ise doların düşmesi için, terör örgütü liderleri ve FETÖ'cülerin serbest bırakılmasını istedi.



İŞTE CABAS'IN "İHANET DOLU" TEKLİFİ

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanan ''Kızıl Soros''Osman Kavala'nın



Terör örgütü PKK'ya açık destek veren, 6-7 Ekim Olayları'nın provokatörü ve terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan Selahattin Demirtaş'ın



''Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme'' ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçlarından yargılanan Enis Berberoğlu

Casuslukla yargılanan Papaz Brunson'un serbest bırakılmasını istedi.

DİKTATÖR KEMAL HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

9 seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan ve kendisine muhalif olan isimleri partiden tasfiye eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yönelik yürütülen ekonomik operasyonlara sessiz kalarak her zaman olduğu gibi yine hükümeti suçladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dedik ki devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.