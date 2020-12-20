Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında alçak ifadeler kullanan Ferdi Kale'ye ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, toplumda infiale sebep olan görüntülerin 2017 yılında çekildiği belirtilirken, Kale adlı alçak hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.

'Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzuru için sanal ortamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içerisinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."