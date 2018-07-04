Emniyetten anne-babalara uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından anne ve babalara yaptığı uyarıda çocuklara kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri yayınladı.04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:49
Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından "Anne ve Babalar Dikkat!" uyarısıyla yaptığı açıklamada çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı.
Anne ve Babalar Dikkat❗️— Türk Polis Teşkilâtı (@EmniyetGM) 3 Temmuz 2018
Çocuklarınızın Kendilerini Koruyabilmeleri İçin Yapılması Gerekenler pic.twitter.com/bxJo79sVet
Emniyet, "Anne ve Babalar Dikkat! Çocuklarınızın Kendilerini Koruyabilmeleri İçin Yapılması Gerekenler" ifadesiyle patlaştığı görsellerde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
1- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin.
2- Tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin.
3- Tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda çocuğunuza nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretin.
4- İnterne ortamında görüştüğü kişilere dikkat edin.
5- Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın
6- Telefon numranızı ve acil ihbar hatlarını ( 155- 156- 11) ezberletin.
7- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durmasın gerektiğini ve gelecebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.
8- Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.
9- Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir koda icat ederek " anne ve babmın adı ne?, aile şifremizi söyle?" diye sormasını isteyin.
10- GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.
11- Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin.
12- Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.
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