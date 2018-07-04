Emniyetten anne-babalara uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından "Anne ve Babalar Dikkat!" uyarısıyla yaptığı açıklamada çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı.

Anne ve Babalar Dikkat❗️

Çocuklarınızın Kendilerini Koruyabilmeleri İçin Yapılması Gerekenler pic.twitter.com/bxJo79sVet — Türk Polis Teşkilâtı (@EmniyetGM) 3 Temmuz 2018

Emniyet, "Anne ve Babalar Dikkat! Çocuklarınızın Kendilerini Koruyabilmeleri İçin Yapılması Gerekenler" ifadesiyle patlaştığı görsellerde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

1- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin.

2- Tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin.

3- Tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda çocuğunuza nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretin.

4- İnterne ortamında görüştüğü kişilere dikkat edin.

5- Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın

6- Telefon numranızı ve acil ihbar hatlarını ( 155- 156- 11) ezberletin.

7- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durmasın gerektiğini ve gelecebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

8- Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.

9- Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir koda icat ederek " anne ve babmın adı ne?, aile şifremizi söyle?" diye sormasını isteyin.

10- GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.

11- Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin.

12- Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.