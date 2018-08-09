Emniyete kriptolu telsizi Aselsan’dan

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında milli kriptolu telsiz anlaşması imzalandı. Atılan imza ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara ve İstanbul illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacı ile Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio / Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak.

15 İLDE HİZMETE SUNULDU

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İkinci fazda da yedi il için daha sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü ülkemizin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.

GÜVENİLİR VE KULLANIMI KOLAY

Kurulacak olan ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile İl Emniyet Müdürlükleri telsiz üzerinden veri yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Aşağıdaki uygulamalar Emniyet birimleri tarafından kullanılacaktır: Araç ve Personel Takibi Uygulaması, Veri tabanı Sorgulama Uygulaması, Mesajlaşma Uygulaması, Telsiz-Telefon Aramaları, Operatör Konsolu. Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen “Design Turkey İyi Tasarım” ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlar içinde karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 Modeli El Telsizi de kullanılacak.

3700 EL TELSİZİNDEN DE YARARLANILACAK

Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen "Design Turkey İyi Tasarım" ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlarla karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 modeli el telsizinden de yararlanılacak.