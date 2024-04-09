Emniyet şeridine girerek ambulansı engelleyen 49 araca 315 bin lira ceza
Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolunun Bolu kesiminde zaman zaman yaşanan trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanırken sorumsuz sürücüler nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor.
Önceki gün Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor. Görüntüleri inceleyerek dron destekli kontrol başlatan Bolu polisi de emniyet şeridini kullandığı belirlenen 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.