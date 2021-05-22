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Ekonomi Emniyet Müdürlüğüne kömür satın alınacak
Ekonomi

Emniyet Müdürlüğüne kömür satın alınacak

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kömür satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:10:00 -
Emniyet Müdürlüğüne kömür satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yakacak (Kömür) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Afyonkarahisar Merkez ve İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere Kaloriferlik Kömür (Fındık) 10-18 mm boyutunda: 820 Ton... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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