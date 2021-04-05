Emniyet Müdürlüğü personel alımı | Kamu personel alımı

Kamu personel alımı 2021 | Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü beden işçisi kategorisinde personel alımı yapacak. Peki, il emniyet müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

İl Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Askerliğini yapmış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamış olmak.

Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair TSK Sağlık Kurulu Raporunu almış olmak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Herhangi bir meslek için işe alman işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı

İl Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları

5-9 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Kura çekimi ise 14 Nisan 2021'de İl Emniyet Müdürlüğü 1. Kat konferans Salonu'nda yapılacak.

İŞKUR EMNİYET PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ