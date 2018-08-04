Emniyet İmamı 'Kozanlı Ömer'in ByLock yazışmaları ortaya çıktı!

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD’ye kaçan FETÖ’nün emniyet imamı ‘Kozanlı Ömer’in tüm bağlantılarını deşifre etmek için özel bir ekip oluşturdu.

MİLYONLARCA BYLOCK MESAJI TEK TEK İNCELENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği içerisinde oluşturulan 3 kişilik özel ekip, 7 ay önce bir kişinin bylock mesajından Osman Hilmi Özdil’in izine ulaştı. Ankara ve İstanbul arasında mekik dokuyarak büyük bir gizlilik içerisinde çalışan özel ekip milyonlarca bylock mesajını tek tek inceledi. Osman Hilmi Özdil’e ait olduğu belirlenen bylock mesajları ortaya çıkarıldı.

KOZANLI ÖMER FETÖ’NÜN ÜST YAPILANMASINDA YER ALMIŞ

Yapılan çalışmalarda, Osman Hilmi Özdil’in bylock bağlantısı olan ve mesaj attığı kişiler arasinda Kaynak Holding Başkanı Naci Tosun, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, emniyet mensubu kişilerden sorumlu üst düzey mahrem örgüt yöneticileri ve aile üyelerinin olduğu tespit edildi.

BOLU ESKİ VALİ'SİNİ YURT DIŞINA KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Osman Hilmi Özdil'in bylock mesajlarında, ‘İbrahim’ isimli bir kişinin yurt dışına kaçırılma planı yaptığı deşifre edildi. Yapılan çalışmalarda mesaj içerikleri titizlikle incelendi. Mesajlarda adı geçen İbrahim’in, Osman Hilmi Özdil'in kayınbiraderi olan Bolu eski vali İbrahim Özçimen olduğu tespit edildi. Özçimen'in yurtdışına kaçamadan Aydın Nazilli'de yakalandığı ortaya çıktı.

İŞTE KOZANLI İMAMIN BYLOCK MESAJLARI

Osman Hilmi Özdil ve bir örgüt mensubunun arasında geçen bylock yazışmalarında; "Çıkma sebebini şöyle izah etti. Kendisine ibrahim hakkında yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini tebliğ etmişler. O da avukat beyle görüşerek önce Kuzuluk’ta başkası üzerine 5 veya 6 aylık kalacak şekilde yer ayarlamış. Avukat arkadaşta buna gerek yok senin için ben İstanbul Ataköy’de ev tuttum orada kalırsın demiş. Çözümler üretmişler kendilerince. Hatta Yunan adalarından yurt dışına çıkış yaparız oradan da başka bir ülkeye geçeriz diye avukatla görüşmüşler” denildiği ortaya çıktı.

EVDE TEMİZLİK YAPMIŞ, AĞABEYLE İRTİBATI ZAYIF GÖRDÜM

Özdil'in bylock mesajında kayınbiraderi olan İbrahim Özçimen'in yakalanma ihtimaline karşıda tedbirler almasının talimatını da verdiği belirlendi.

Bylock mesajında X şahsın Özdil'e attığı mesajda "Evinin temizlenmesini söylemişsiniz temizlik yapmış ve her an evimize gelecekler psikozuna girmiş. Süreçle ilgili buraya geldiğinde anladığım İstanbul'daki ağabey ile irtibatı çok zayıf gördüm. Profesör arkadaşla istişare etmemiş."

YURT DIŞINA ÇIKIŞINI NASIL YAPARIZ?

X şahıs ve Özdil arasında geçen konuşmada FETÖ'cü eski vali İbrahim Özçimen'in hakkında verilen bir karar olup olmadığı mahrem yapı içerisinde yer alan kişilerden öğrenilmeye çalışılmış.

Özdil'e atılan bylock mesajında "Abi yurtdışı yasağı durumu, operasyon olma ihtimalini siz daha iyi bilirsiniz. Erken öğrenme durumu olursa birde yurtdışına çıkışını nasıl yaparız mümkünse öğrensem" sorusuna Özdil kısa sürede "Arkadaşlara sordum İbrahim ağabey durumu hakkında dosyası vb. var mı diye. Muş'da vali iken Et Balık Kurumuna ait bir arsanın usulsüzce bir şirkete verdiği hakkında bir dosyası varmış. Yurt dışına kaçma riski olan 20 kişiden birisiymiş. Hakkında böyle bir not varmış" diye cevap vermiş.

AFRİKA VEYA AVRUPA NERESİ UYGUN

Özdil'in yazışmasının devamında Bolu eski valisinin yurt dışına çıkma gibi bir kanaatinin olduğunu söylemesi üzerine X şahsın "Sizler yurt dışına çıkma kararınız olursa İbrahim abi bundan memnun olabilir. Güney Afrika veya Avrupa'da bir ülke veya sizin uygun göreceğiniz bir ülke olabilir. Abinin her şeye rağmen Türkiye'de de kalmasını düşünür ve kararınız bu yönde olursa. O zaman irtibatları çok sıkı kurmalısınız. Eagle yerine yeni yapılan Tango’yu abiye kurdum ihtiyaç durumunda kullanırsınız” dediği görüldü.

DARBE DUASI MI?

Kozanlı Ömer kod adlı olarak bilinen Osman Hilmi Özdil'in diğer Bylock kullanıcılarına gönderdiği mesajlarında bulunan bir dua ise dikkat çekti.

Özdil'in 15 Temmuz darbe girişiminin de içinde bulunduğu 2016 yılı için diğer bylock kullanıcılarına özel bir dua gönderdiği tespit edildi. Özdil'in bylock mesajında "Allahım.! 2016 yılında, şeytanların gelip gelip tepemize binmelerine, tebelleş olmalarına müsaade etme! Bizlere inayet buyur.! 2016'da bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları ortadan kaldır.. Gaflet, heva ve heves gayyalarından bizi kurtar.. Allahım.! 2016 yılında; Hizmetimizi düşmanların şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar” diye bahsetmesi dikkat çekti.