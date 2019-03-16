0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürlüğü başvuru şartlarını açıkladı! 8 bin yeni bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı bildiride 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıklandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:46
Emniyet Genel Müdürlüğü başvuru şartlarını açıkladı! 8 bin yeni bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alınacağını, ön başvuruların 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı bildiride 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıklandı. Adaylar 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği" için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:46
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Bekçi alımı
  3. Bekçilik başvuru şartları
  4. Resmi duyuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
    1. AK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
    2. Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    3. Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze..
    4. Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor..
    5. Kanala düşen kardeşlerden biri..
    6. CHP adayı Aras seçim çalışmalarına..
    7. Şişli’de metruk binada yangın
    8. Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
    9. Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal..
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    11. Ünal, "Yeni Zelanda katliamı dünyanın..
    12. Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra..
    13. Başkan Çelik Sancaklıbozköy’de destek..
    14. Erdoğan: “Birileri seçimlerde farklı..
    15. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    16. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    17. Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım..
    18. Saman yüklü kamyon yola devrildi
    19. Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto
    20. Kemal Kılıç: “Küçümsenmeyecek bir puan..
    21. Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca..
    22. Başkan Çelik Yeni Zelanda’daki terör..
    23. Tabipler Odası’ndan Bluport Reklam..
    24. Adriano devam edemedi
    25. Maçın ardından
    26. Filistinli gruplardan Gazze'deki fiyat..
    27. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı..
    28. Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için..
    29. Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve..
    30. Tiran'da hükümet karşıtı protesto
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler