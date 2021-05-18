Taşınmazı olan vatandaşların yakından takip ettiği emlak vergisine ilişkin gelişmeler merak ediliyor. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son günün ne zaman olduğu araştırılıyor. Mart ayında başlayan söz konusu ödemelerin hangi tarihte son bulacağı birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor.

Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Emlak vergisinden kimler muaf olacak 2021?

2021 yılında ev alan kişilerin vergi yükümlülüğü 2022 yılında başlayacak. Geçen yıl ev alanlar ise bu yıl ilk ödemelerini gerçekleştirecek. Ancak bu durumda hiç geliri olmadığını belgeleyenler, aylık gelirleri SGK’dan aldıkları aylıklarla sınırlı olan kişiler, engelli, gazi, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf tutulacak.