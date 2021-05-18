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Ekonomi Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?
Ekonomi

Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için sona yaklaşılırken henüz ödemelerini yapmayan vatandaşlar, konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri Mart ayında başlarken söz konusu ödemeler için son tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte? Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 20:03:00 -
Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?

Taşınmazı olan vatandaşların yakından takip ettiği emlak vergisine ilişkin gelişmeler merak ediliyor. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son günün ne zaman olduğu araştırılıyor. Mart ayında başlayan söz konusu ödemelerin hangi tarihte son bulacağı birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor.

Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Emlak vergisinden kimler muaf olacak 2021? 

2021 yılında ev alan kişilerin vergi yükümlülüğü 2022 yılında başlayacak. Geçen yıl ev alanlar ise bu yıl ilk ödemelerini gerçekleştirecek. Ancak bu durumda hiç geliri olmadığını belgeleyenler, aylık gelirleri SGK’dan aldıkları aylıklarla sınırlı olan kişiler, engelli, gazi, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf tutulacak.

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