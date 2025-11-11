  • İSTANBUL
Ekonomi Emlak Katılım'dan Türkiye Ekonomisine 255 Milyar TL Katkı!
Ekonomi

Emlak Katılım'dan Türkiye Ekonomisine 255 Milyar TL Katkı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emlak Katılım'dan Türkiye Ekonomisine 255 Milyar TL Katkı!

Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de istikrarlı büyüme performansını koruyarak finansal yapısını daha da güçlendirdi. Banka, etkin bilanço yönetimi, verimlilik odaklı stratejileri ve reel ekonomiye sağladığı kaynakla sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %55 oranında artırarak 10.4 Milyar TL’ye çıkardı.

Sürdürülebilir büyüme anlayışıyla faaliyetlerini genişleten Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü finansal performansını sürdürerek büyüme ivmesini korudu. Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak sağlamayı sürdürürken etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle finansal yapısını daha da güçlendirdi.

Finansal Gösterge

2024 3. Çeyrek

    2025 3. Çeyrek

Değişim (%)

Ülke Ekonomisine Katkı

  136 Milyar TL

255 Milyar TL

%87

Net Kâr

   6.7 Milyar TL

10.4 Milyar TL

%55

Kullandırılan Fonlar

  106 Milyar TL

211 Milyar TL

%98

Toplanan Fonlar

  165 Milyar TL

255 Milyar TL

%54

Aktif Büyüklük

  220 Milyar TL

354 Milyar TL

%61

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %55 oranında artırarak 10.4 Milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü 354 Milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 255 Milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %98 düzeyinde gerçekleşirken %1.46 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %19.61 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı üçüncü çeyreğinde özkaynak kârlılığını %60 seviyesinde tamamladı.

EMLAK KATILIM’IN ‘TASARRUF FİNANSMAN VE PORTFÖY YÖNETİM’ ŞİRKETLERİ FAALİYE BAŞLADI

Emlak Katılım, finansal ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda, Tasarruf Finansman ve Portföy Yönetim şirketlerini kurarak stratejik büyüme adımlarını pekiştirdi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketinin resmen faaliyetlerine başlamasıyla, Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için dileyen herkese faizsiz ve güvenilir çözümler sunuyor. Emlak Katılım Portföy Yönetim şirketinin kurulması sektöre yeni bir soluk getirirken bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları da sağlıyor.

