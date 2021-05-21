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Ekonomi Emlak Katılım’dan finans danışmanlığı hizmeti
Ekonomi

Emlak Katılım’dan finans danışmanlığı hizmeti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlaması için Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye izin verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:34:00 -
Emlak Katılım’dan finans danışmanlığı hizmeti

BDDK’nın Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü taraflara faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamasına izin verildi. Söz konusu karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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