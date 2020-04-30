Emlak Katılım’dan 200 milyon liralık sukuk ihracı

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası piyasasının her geçen gün gelişerek büyüdüğünü belirterek, “Kira sertifikası ihracı yoluyla hem kaynak çeşitliliğini artıracağımıza hem de daha fazla hacme ulaşacağımıza inanıyoruz. Faizsizlik prensibi ile çalışan yatırım ve emeklilik fonlarının her geçen yıl büyümesiyle birlikte piyasada kira sertifikası ihraçlarına olan talebin daha da artacağını öngörüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Küresel koronavirüs salgını dünya ekonomi dinamiklerini derinden etkileyerek yeni bir dönemin de kapılarını açmış durumda. Ülkemizin aldığı yerinde önlemlerle pandemi döneminde pek çok ülkeye göre başarılı bir tablo ortaya koyduğunu belirten Nevzat Bayraktar, “Türkiye olarak, pandemi dönemi ardından sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir” dedi.