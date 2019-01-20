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“Emlak Bankası için nihai noktaya geldik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın tekrar faaliyete başlaması için gerekli adımları attıklarını belirtti. Bankanın temel stratejilerini; müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirlediklerini kaydeden Kurum, “Çalışmalarda nihai noktaya geldik” dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 09:52
“Emlak Bankası için nihai noktaya geldik”

Antalya’da gerçekleşen 2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı’nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemdeki 6 konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Faaliyet izni için başvuru yaptık

-Emlak Bankası’nın tekrar faaliyetlerine başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Çalışmalarda nihai noktaya geldik.

-Faaliyet izni için başvurumuzu yaptık. Çok yakında izni alarak 93 yıllık Emlak Bankası’nı yeniden hayata geçirerek hem kentsel dönüşümde uygun kredi vereceğiz hem de ithal edilen malların yerli üretimine katkı sunacağız.

Hedef 50 bin konutu ihale etmek

-TOKİ konut üretmeye devam edecek. Kurum, dar ve orta gelirliler için de konut inşa etmeye devam edecek. Burada hedefimiz yıl bazında 50 bin konutu ihale etmek, 50 bin konutun satışını gerçekleştirmek ve TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan 138 projede toplam 52 bin konutun 2019 yılının ilk üç ayında teslimini gerçekleştirmek.

İmar barışı için 9.7 milyon başvuru

-Bugüne kadar İmar Barışı’na başvuran bağımsız bölüm sayısı 9 milyon 687 bin, toplam tutar da 17 milyar liradır. Bu süreçte il müdürlerimiz dahil tüm arkadaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. İmar Barışı sürecini tamamladığımızda ülkemizdeki tüm imarsız, iskansız, ruhsatsız, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden yeterince faydalanmamış konut stokumuzu belirlemiş olacağız.

Planların yüzde 98’i gerçekleşti

-Çok şükür ilk 100 günlük icraat planını tamamladık. Bu planları yüzde 98’lik başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi ikinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde çalışmaları başlattık. Şehirlerin tekdüze olmasına, kırsal alanların yok oluşuna karşı tedbirler alıyoruz, alacağız. 2023’e kadar şehirleri verimli şekilde üreten kentlere dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

20 milyar TL’lik tasarruf imkanı

-Sıfır Atık Projesi ülkemiz için çok önemli. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ve akabinde bakanlığımızda başlatılan bu uygulama bugün yaklaşık 11 bin 800 kamu ve kuruluş binasında hizmet vermeye başlamıştır. İkinci 100 günlük hedeflerimiz, 13 bin kuruluşumuzda sıfır atık sistemine geçmektir. İnşallah 13 bin olan hedefimizi 20 bine çıkararak çok kısa bir zamanda, 2023’e geldiğimizde 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yıllık da yaklaşık 20 milyar tasarruf sağlamayı öngörüyoruz.

Poşet kullanımı düşecek

-Plastik poşet kullanımı yıllık 30-35 milyar adedi buluyor. Şu anda 440 olan kişi başı kullanım oranını 2023’te 40’a düşürmeyi planlıyoruz. Plastik poşet uygulaması olumlu sonuç veriyor. Bu sayede bez çanta ve file kullanımı arttı. Yine uygulamanın hayata geçtiği ilk 10-15 günlük süreçte plastik poşet kullanım oranında yüzde 65 azalma söz konusu oldu. Hedefimiz oranı yüzde 90’a çekmek.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:52
  1. Antalya
  2. 2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Emlak Bankası
  5. İmar Barışı
  6. 100 günlük eylem planları
  7. ikinci 100 günlük eylem planları
  8. Sıfır Atık Projesi
  9. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  10. Plastik poşet kullanımı
  11. Plastik poşet
  12. Plastik poşet uygulaması

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