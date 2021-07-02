Eminevim’in aylık teslimat değeri yarım milyar TL’ye dayandı

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi’yle hizmet veren Eminevim, her ay gerçekleştirdiği ev ve araç teslimatlarının aylık kapasitesini artırmaya devam ediyor. Eminevim sayesinde Faizsiz Elbirliği Sistemi’yle ev ve araç sahibi olanların sayısı haziranda yeni bir rekora ulaştı.

Rekor kırıldı

Mart ayında 30 yılın rekorunu kırarak 2 bin 628 teslimata ulaşan firma, haziranda bu rakamı daha da yukarı taşıdı. Geçen ay yapılan 2 bin 746 ev ve araç teslimatının ekonomik değeri 400 milyon TL’yi aşarak yarım milyar TL sınırına yaklaştı.

Kapasite artıyor

2021 başından bu yana teslimat kapasitesini pandemi sürecine rağmen 2 binin üzerinde tutmayı başaran Eminevim, son aylarda 2 bin 500 barajını da geçti. Aylık teslimat sayısını 2 bin 746’ya kadar yükseltti. Böylelikle bir ayda yapılan teslimat sayısı da 3 bine yaklaştı. Yılı 27 bin teslimatla kapatmayı planlayan Eminevim, hedeflerine adım adım ilerliyor. İlk 6 ayda iyi efor sergileyen firma, 13 bin 190 teslimata imza attı. Geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla teslimat artışı yüzde 16 oldu. Hedeflerin tutturulmasıyla 30 yıllık sürede yapılan toplam teslimat sayısının da 200 bini bulması planlanıyor.