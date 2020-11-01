62 yaşındaki Emine teyze İzmir'de ekipler tarafından göçük altından sağ olarak kurtarılmıştı. Enkaz altında kocasının ve torunu Çınar Eren'in de bulunduğunu öğrenen ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saatlerinde Çınar'dan acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren'in cansız bedenine ulaştı.

Yıkılan binalardan Barış Sitesi'nde ise yapılan arama çalışmalarında 62 yaşındaki Emine teyze ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı. Enkazdan çıkarılan Emine teyze torununun bulunduğu alanı ekiplere tarif etmiş ve ardından da ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Aynı enkazın altında Emine teyzenin kocasının da bulunduğu öğrenilirken, gece saatlerinde Emine teyzenin torunu Çınar Eren'den acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren'in cansız bedenine ulaştı.