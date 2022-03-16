Emine Erdoğan'ın adını kullanarak provoke ettiler: Yunanistan, bu kez Türkiye'nin 'Laz böreği'ne göz dikti!

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Türkiye, küresel diplomasinin merkez üssü haline geldi.

Dünyada 22 ülkeden liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu isimlerden biri de Yunanistan Başbakanı Miçotakis oldu.

İstanbul'a gelen Yunan Başbakan, beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

İki liderin samimi geçen görüşmesinde Yunan heyetine ikram edilen menü, Yunanistan'da gündem oldu.

Leblebi helvası tarifleri

Ziyaretin ardından özellikle Yunan heyetine ikram edilen leblebi helvası Yunan medyasında geniş yer buldu.

Konuyla ilgili haberler bir seviye daha ileri taşındı.

Laz böreğine göz diktiler

Yunanistan'daki bir televizyon kanalında Miçotakis'in annesi Marika Miçotakis'in yemek kitabında da yer alan, Türkiye'de 'laz böreği' olarak bilinen sözde 'süt böreği'ni yaptı.

"Emine Erdoğan bunu tatsa..."

Yunan Şef, "Eğer Emine Erdoğan bunu tatsa, 10 puan verirdi." yorumunu yaptı.

Yunanistan'da yayın yapan birçok televizyon ve gazete, Türk yemeklerinin tariflerini paylaştı.