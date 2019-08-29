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Emine Erdoğan'dan Şule Şenler mesajı: Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün toprağa verilen yazar Şule Yüksel Şenler için bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan mesajında 'Evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum' dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
Emine Erdoğan'dan Şule Şenler mesajı: Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için...

Yazar Şule Yüksel Şenler, dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

Şenler, başörtüsünün eğitimli Müslüman kadınların hayatına girmesi konusunda 1960-1970 yılları arasında yazıları ve Anadolu'yu şehir şehir gezerek düzenlediği konferanslarıyla tanınır oldu.

İlk başörtüsü eylemi

Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslar sık sık tartışmalara neden oldu. İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bu konferanslar, Türkiye'nin ilk başörtüsü eylemleri olarak tarihe not düşüldü. Onu taklit eden genç kızlar, aynı şekilde başlarını örterek "şulebaş" modelini ortaya çıkardı.

Tanışmalarından büyük rol oynadı

Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tanışmasında da büyük rol oynadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Bugün Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardında Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı.

Şenler'in cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan da katıldı.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için mesaj yayınladı

"Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için..."

Emine Erdoğan da Twitter sayfasında Şenler için bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajında: "... Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona büyük bir şükran borçluyuz." ifadeleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
  1. İstanbul
  2. Yazar Şule Yüksel Şenler
  3. Emine Erdoğan
  4. Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 34 dk önce
    ben de rabbime yalvarıyorum birini aldın ikincisini nasip etme diye allaha emanet olun
  • hakkihakki38 dk önce
    ulkenin bolunmesinde buyuk payi olan saygideger bir insandir. cia in turk halkini nasil manipule edecegi konusunda cok kritik bilgiler paylasmistir. nir icinde yatsin.

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