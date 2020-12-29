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Gündem Emine Erdoğan'dan Aylin Sözer mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan Aylin Sözer mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aylin Sözer cinayetine dikkat çekerek, "Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:33:00 -
Emine Erdoğan'dan Aylin Sözer mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetleri tepkisi

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

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