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Emine Erdoğan, Latin Amerika Sanat Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programı çerçevesinde Latin Amerika Sanat Müzesi'ne bir ziyarette bulundu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:41
Emine Erdoğan, Latin Amerika Sanat Müzesi'ni ziyaret etti

G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires'te Latin Amerika Sanat Müzesi’nde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Emine Erdoğan, Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.

Arjantin First Lady'si Juliana Awada ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kanada, ABD, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Meksika devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de katıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:41
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