Emine Erdoğan, Latin Amerika Sanat Müzesi'ni ziyaret etti

G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires'te Latin Amerika Sanat Müzesi’nde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Emine Erdoğan, Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.

Arjantin First Lady'si Juliana Awada ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kanada, ABD, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Meksika devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de katıldı.