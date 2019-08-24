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Emine Bulut’un öldürüldüğü yerde ’idam’ istediler

Kırıkkale’de, Emine Bulut’un boşandığı eşi tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
Emine Bulut’un öldürüldüğü yerde ’idam’ istediler

Kırıkkale’de, Emine Bulut’un boşandığı eşi tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için toplanan Kırıkkaleliler, cinayetin işlendiği iş yeri önünde protesto edip, karanfil bıraktı. Daha sonra vatandaşlar, "İdam istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak yetkililere seslendi.


Ülkü Ocakları Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından "Kadına Şiddete Hayır" adı altında vatandaşlar ellerinde "Anne lütfen ölme... #Emine Bulut" yazılı pankartlarla ve sloganlar atarak Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.


Kendi egosunu kadınlar üzerinde göstermeye çalışan insanların yüz karası, kadına merhamet etmeyen, ne olduğu belli olmayan kişilerin vahşetlerine şahit olduklarını söyleyen Ülkü Ocakları İl Başkanı Tuner Alp Tekin, "Kadına şiddet toplumda meydana gelen bir kanserdir. Toplum olarak kamu ve kuruluşlarla bu kanseri kesip atmak için farkındalık oluşturmak, mazlumun sesini duyurmak Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak asli vazifemizdir. Emine Bulut’un faili Fedai Varan olacak canavarın da hem bu dünyada hem ahirette hak ettiğini bulmasını Allah’tan niyaz ederiz" dedi.


Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Hepimiz acı günleri yaşıyoruz. Bir çocuk ’Anne ne olur ölme’ diyorsa bir anne de ’Ben ölmek istemiyorum’ diyorsa insanlığın bitmiş olduğu noktadayız" şeklinde konuştu.


Vatandaşlar, "İdam istiyoruz" şeklinde sloganlar eşliğinde Menderes Caddesi’ndeki Emine Bulut’un bıçaklanarak öldürüldüğü iş yerinin önünde toplanıp olayı protesto ederek, olay yerine karanfil bıraktı. Daha sonra Emine Bulut için dualar edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
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