Emine Bulut cinayeti Kırıkkale'de protesto edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmesi, Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup ellerindeki pankart ve dövizlerle Emine Bulut ve öldürülen kadınlar için bir süre slogan atarak, idam talebinde bulundu.

Burada konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Tuner Alp Tekin, kendi egosunu kadınlar üzerinde göstermeye çalışan, insanların yüz karası, kadına merhamet etmeyen, ne olduğu belli olmayan kişilerin vahşetlerine şahit olduklarını söyledi.

Kadına şiddetin toplumda meydana gelen bir kanser olduğuna dikkati çeken Tekin, "Toplum olarak kamu ve kuruluşlarla bu kanseri kesip atmak için farkındalık yaratmak, mazlumun sesini duyurmak vazifemizdir. Emine Bulut'un faili F.V. olacak canavarın da hem bu dünyada hem ahirette hak ettiğini bulmasını Allah'tan niyaz ederiz." diye konuştu.

- Eski iş arkadaşı Acar: "Çok mütevazi, kendinden emin, düzgün bir kadındı"

Emine Bulut'un eski iş arkadaşı Hümeyra Acar ise "Kendisiyle 2 yıl arkadaşlığımız oldu. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer. Çok mütevazi, kendinden emin, düzgün bir kadındı. Bir süre önce kendi isteğiyle ayrıldı. Müdürlerimiz Emine hanım tekrar bizimle çalışmak istiyorsa tekrar işe girmesini sağlayalım' diye bizimle haber gönderdi. Kendisi de 'şu an sıkıntıları olduğunu en kısa sürede bize döneceğini' bildirdi. Biz de beklemedeydik." dedi.

Kırıkkale'de 11 Şubat'ta su kanalında ölü bulunan Sibel Gökbulut'un (33) kardeşi Selcan Hoşnar da ablasının öldürülerek kanala atıldığını ve orada 10 gün boyunca cesedinin çürütüldüğünü ileri sürdü.

Emine Bulut'un çocuğunun gözleri önünde öldürüldüğünü dile getiren Hoşnar, "İdam istiyoruz. Ablamın her gün sabahlara kadar ağlayan küçücük çocuğu var. Bunu kimse görmüyor mu? Belki bizi de öldürecekler. Bu nasıl bir insanlık, vicdan. Biz idam istiyoruz, bunların dışarıda gezmesini istemiyoruz. Biz devlete sığınıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından Emine Bulut'un öldürüldüğü lokantanın önüne giderek karanfil bıraktı.