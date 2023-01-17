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Medya Emin Çölaşan'dan yeni rezalet! Bu kafa, hastalıklı bir kafa
Medya

Emin Çölaşan'dan yeni rezalet! Bu kafa, hastalıklı bir kafa

Askerin darbe yapmasına alkış tutan Emin Çölaşan, askerin Tayyip Erdoğan'ı alkışlamasını ise hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:10:00 -
Emin Çölaşan'dan yeni rezalet! Bu kafa, hastalıklı bir kafa

Askerin darbe yapmasına alkış tutan Emin Çölaşan, askerin Tayyip Erdoğan'ı alkışlamasını ise hazmedemedi. Çölaşan, nasıl hastalıklı bir zihne sahip olduğunu gözler önüne serdiği Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: 

"(...) Türkiye'de artık devir değişti.

Değişmemiş olsaydı Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları dahil bütün komuta kademesi ana muhalefet liderine ağır sözlerle saldıran Tayyipgiller iktidarının bir numaralı elemanına alkış tutmazdı. Nasıl olur dedik ama oldu bile…

Milyonlarca insanımız hiç kuşkum yok, içinden şöyle geçirdi, ya da şöyle dedi:

“Vay bee, geçmişte bizim bir ordumuz vardı. Biz o orduya güvenirdik. Bizi hiç yanıltmamıştı.” (...)"

 

 

 

 

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Yorumlar

ADİL

O ASKERLER KENDİ GİBİ İSLAM VE MÜSLÜAN DÜŞANI DEĞİLLER ASLINDA BUNDAN DOLAYI GEBERİYOR

ADİL

O ASKERLER KENDİ GİBİ İSLAM VE MÜSLÜAN DÜŞANI DEĞİLLER ASLINDA BUNDAN DOLAYI GEBERİYOR
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