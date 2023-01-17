Emin Çölaşan'dan yeni rezalet! Bu kafa, hastalıklı bir kafa

Askerin darbe yapmasına alkış tutan Emin Çölaşan, askerin Tayyip Erdoğan'ı alkışlamasını ise hazmedemedi. Çölaşan, nasıl hastalıklı bir zihne sahip olduğunu gözler önüne serdiği Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Türkiye'de artık devir değişti.

Değişmemiş olsaydı Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları dahil bütün komuta kademesi ana muhalefet liderine ağır sözlerle saldıran Tayyipgiller iktidarının bir numaralı elemanına alkış tutmazdı. Nasıl olur dedik ama oldu bile…

Milyonlarca insanımız hiç kuşkum yok, içinden şöyle geçirdi, ya da şöyle dedi:

“Vay bee, geçmişte bizim bir ordumuz vardı. Biz o orduya güvenirdik. Bizi hiç yanıltmamıştı.” (...)"