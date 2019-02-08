Emiliano Sala’nın cesedi bulundu mu son dakika

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan ve Emiliano Sala’nın da içinde bulunduğu uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Emiliano Sala'ya ait olduğunu futbolcunun yakınları teyid edildi.

İngiltere'den yapılan açıklamada denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Cesedin futbolcuya ait olduğu bizzat ailesi tarafından teşhis edilerek doğrulandı. Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı. Ardından ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Sala kazadan önce Premiere Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.