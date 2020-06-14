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Sağlık

Emet’te korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüs vakaları nedeniyle Salı pazarı kapatılırken, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde kahvehaneler ve köy odasının 14 gün boyunca açılmamasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:36:37 -
Emet’te korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüs vakaları nedeniyle Salı pazarı kapatılırken, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde kahvehaneler ve köy odasının 14 gün boyunca açılmamasına karar verildi.


Emet İlçe Hıfzısıhha Kurulu, 4 hafta aradan sonra açılan Salı pazarının 16 Haziran Salı günü tekrar kapatılmasına, vakaların görüldüğü Gürpınar köyünde kahvehanelerin ve köy odasının 14 gün boyunca açılmamasına karar verdi. Gürpınar’da 8 hanenin de karantinaya alındığı belirtildi.

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