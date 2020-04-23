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Aktüel

Emet Belediyesi esnaflara Türk bayrağı dağıttı

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye tarafından ilçedeki tüm esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı.

2020-04-23 10:46:09 -
Emet Belediyesi esnaflara Türk bayrağı dağıttı

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye tarafından ilçedeki tüm esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı. Bayrak dağıtımını Emet Kaymakmı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gerçekleştirdi.


Emet Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı münasebetiyle, ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilerine balon, bayrak, meyva suyu ve kek dağıtırken, ilçede bulunan tüm esnaflara Türk bayrağı, kolonya ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Esnaflara Türk bayrakları dağıtım etkinliğine Emet Kaymakamı Hasan Çiçekte katılarak, Belediye başkanı Hüseyin Doğan ile birlikte esnafları ziyaret ederek, hediyelerini verdiler.


Ramazan ayını şimdiden tebrik eden Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan kurallara uyulması hususunda hassas davranılmasının önemine değindiler.

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