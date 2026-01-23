Emekliye müjde Meclis’ten geldi: En düşük aylık 20 bin liraya yükseltildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, çalışma hayatına damga vuracak dev düzenlemeyi karara bağladı.

Kamuoyunun haftalardır kilitlendiği en düşük emekli aylıklarıyla ilgili kanun teklifi, yapılan görüşmelerin ardından Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

Bu kararla birlikte, milyonlarca emekli için uygulanan taban maaş miktarı 20 bin liraya sabitlenmiş oldu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yeni maaş farklarının hızla hesaplara yatırılması planlanıyor.

MAAŞLARA HAZİNE DESTEĞİ AYARI

Kabul edilen yeni yasayla birlikte maaş hesaplama sisteminde kritik bir dokunuş yapıldı.

Emeklinin kök maaşı ne kadar düşük olursa olsun, belirlenen 20 bin liralık sınırın altında kalan tüm aylıklar Hazine desteği ile 20 bin liraya tamamlanacak.

Bu sayede hiçbir emekli vatandaşın eline geçen nakit tutarın bu sınırın altında kalmaması güvence altına alındı.

OCAK AYI FARKLARI İÇİN GERİ SAYIM

Düzenleme 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde yasalaştı.

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte, 16 bin 881 lira üzerinden maaş alan emeklilerin 20 bin liraya tamamlanan fark ödemeleri, Resmi Gazete yayımı sonrası SGK tarafından duyurulacak takvimle hesaplara geçecek.

Milyonlarca vatandaş için yeni dönem resmen başlamış oldu.





