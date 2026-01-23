  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İSKİ, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttı İSKİ'den bir skandal daha Prens Harry mahkemede: ‘Hayatımızı cehenneme çevirdiler’ Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı
Gündem Emekliye müjde Meclis’ten geldi: En düşük aylık 20 bin liraya yükseltildi!
Gündem

Emekliye müjde Meclis’ten geldi: En düşük aylık 20 bin liraya yükseltildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekliye müjde Meclis’ten geldi: En düşük aylık 20 bin liraya yükseltildi!

Milyonların beklediği oylama TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı; en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, çalışma hayatına damga vuracak dev düzenlemeyi karara bağladı.

Kamuoyunun haftalardır kilitlendiği en düşük emekli aylıklarıyla ilgili kanun teklifi, yapılan görüşmelerin ardından Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

Bu kararla birlikte, milyonlarca emekli için uygulanan taban maaş miktarı 20 bin liraya sabitlenmiş oldu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yeni maaş farklarının hızla hesaplara yatırılması planlanıyor.

MAAŞLARA HAZİNE DESTEĞİ AYARI

Kabul edilen yeni yasayla birlikte maaş hesaplama sisteminde kritik bir dokunuş yapıldı.

Emeklinin kök maaşı ne kadar düşük olursa olsun, belirlenen 20 bin liralık sınırın altında kalan tüm aylıklar Hazine desteği ile 20 bin liraya tamamlanacak.

Bu sayede hiçbir emekli vatandaşın eline geçen nakit tutarın bu sınırın altında kalmaması güvence altına alındı.

OCAK AYI FARKLARI İÇİN GERİ SAYIM

Düzenleme 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde yasalaştı.

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte, 16 bin 881 lira üzerinden maaş alan emeklilerin 20 bin liraya tamamlanan fark ödemeleri, Resmi Gazete yayımı sonrası SGK tarafından duyurulacak takvimle hesaplara geçecek.

Milyonlarca vatandaş için yeni dönem resmen başlamış oldu.


Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Yirmi bin lira kâğıt üzerinde yetiyor, hayatta yetmiyor: Emeklinin 20 bin lira ile imtihanı
Yirmi bin lira kâğıt üzerinde yetiyor, hayatta yetmiyor: Emeklinin 20 bin lira ile imtihanı

Gündem

Yirmi bin lira kâğıt üzerinde yetiyor, hayatta yetmiyor: Emeklinin 20 bin lira ile imtihanı

Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek
Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek

Ekonomi

Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23