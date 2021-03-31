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Ekonomi Emekliye ek ödeme ne zaman? Emekliye ek ödeme ne zaman verilecek 2021?
Ekonomi

Emekliye ek ödeme ne zaman? Emekliye ek ödeme ne zaman verilecek 2021?

Emeklilik ve ek ödeme düzenlemesi de uygulamaya geçirildi. Milyonlarca emekli ek ödemelerle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Emekliye ek ödeme ne zaman? Emekliye ek ödeme ne zaman verilecek 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:21:00 -
Emekliye ek ödeme ne zaman? Emekliye ek ödeme ne zaman verilecek 2021?

Emeklilere vergi iadesi yerine verilen yüzde 4-5’lik ek ödemelerle ilgili flaş bir talep ortaya atıldı. TÜED, emeklilere verilen ek ödemelerin düşük kaldığını vurgulayarak, yüzde 4-5’lik oran yerine yüzde 10 oran talep etti. Talebin hayata geçmesi hâlinde emekli maaşlarında 414 TL’ye varan artış yaşanacak. Peki, emekliye ek ödeme ne zaman verilecek?

Emekliye ek ödeme ne zaman?

On binlerce kişi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Emeklilik ve ek ödeme düzenlemesi de uygulamaya geçirildi. Uzman erbaşların yaş haddinin tespitinde, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanların emeklilik işlemlerinde doğum tarihi olarak "1 Temmuz" tarihi esas alınacak.

Ayrıca, uzman erbaşlar, yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilecekler. Değişiklik uyarınca çalışanların yanında, 01.04.2021 tarihinden itibaren 100 TL'lik ek ödemeden emekliler de yararlanacak.

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