Birleşmiş Milletler ve TÜİK verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi sıralamasında kadınlarda 88,7 yıl, erkeklerde ise 84,7 yıl ile Monako dünyanın zirvesinde yer aldı. Türkiye'de beklenen yaşam süresi kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl olarak ölçülerek dünya ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. TÜİK'in 2026 verilerine göre Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 21,7 ile Sinop olurken, onu Kastamonu ve Giresun takip etti. İşte dünya listesindeki çarpıcı sıralama...