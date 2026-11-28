Çiftçilerin en önemli gider kalemlerinden biri olan mazot masrafını düşürmeyi hedefleyen Gedikli, özellikle bahçe işlerinde kullanılan traktörlerin yüksek yakıt tüketimine karşı geliştirdiği projesiyle dikkat çekti.

Çiftçilerin en büyük gider kalemlerinin başında mazot masrafı geliyor. Özellikle bahçe işlerinde kullanılan traktörler, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle üreticilerin maliyetlerini artırıyor. Malatya'da yaşayan bir vatandaş ise bu gideri azaltmak için hurda malzemeleri kullanarak kendi aracını üretti. Yaptığı araçla traktöre kıyasla yakıt masrafını yaklaşık yüzde 66 oranında düşüren 36 yaşındaki Serdar Gedikli, projesiyle dikkat çekti.

10 GÜNDE KENDİ ARACINI ÜRETTİ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan, doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli, bahçe işlerinde kullanabileceği bir araç tasarlamak için kolları sıvadı. Hurda malzemelerden yararlanan Gedikli, önce projesini hazırladı, ardından aracın yapımına başladı. Aracını 10 gün içerisinde tamamlayan Gedikli, kendi imkanlarıyla ürettiği aracı kullanmaya da başladı. Motor kısmında 6 beygir gücünde benzinli çapa motoru kullanan Gedikli, şanzıman yerine motosikletlerde kullanılan otomatik tork konvektör sistemini tercih etti. Aracın torna işlerini ve bazı mekanik parçalarını da kendi imkanlarıyla hazırladı.

TEK DEPOYLA 3 SAAT YOL GİDİYOR

Ürettiği aracın saatte 45 kilometre hıza ulaşabildiğini belirten Gedikli, tek depoyla yaklaşık 3 saat yol alabildiğini söyledi. Traktörle bahçeye gidip gelmenin yüksek maliyet oluşturduğunu ifade eden Gedikli, kendi aracının yakıt giderini traktörün üçte birine kadar düşürdüğünü dile getirdi.

"SERİ İMALAT DÜŞÜNÜYORUM"

Özellikle güneş ışığında siyah camlı gözlük olmadan görmekte zorlandığını ifade eden Gedikli, bahçe, dere kenarı ve sulama işlerine gidip gelirken yüksek yakıt maliyetlerinden kurtulmak için kendi aracını tasarlamaya karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu aracı üretmem 10 gün sürdü. Normalde traktörle bahçeye gidip geliyorduk ama mazot fiyatları da ortada. Kendi imkanlarımla yaptığım bu araç, yakıt masrafını traktörün 3'te 1'ine düşürüyor. Yapımında 40'a 60 ile 40'a 40 ölçülerinde 2,5 milimetre kalınlığında profiller kullandım. Arka dingilleri tornada kendim işledim. Ön salıncakları yine profilden kendim ürettim. Altta yürüyen aksamda 6 beygir gücünde benzinli çapa motoru var. Ayrıca hareket etmesi için şanzıman niyetine motosikletlerde kullanılan otomatik TAV30 tork konvektör sistemi kullandım. Bu araç tek depoyla yaklaşık 3 saat yol alabiliyor ve saatte 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. Çevremdeki herkes gözden dolayı 'Yapamaz, edemez' diye konuştu ama yapınca oluyor. Eğer devletten bir teşvik veya KOSGEB'den destek alabilirsem, seri imalat yapmayı düşünüyorum."