Skandal videoları, koruması B.Ö.D.’nin itirafları ve mağdurların beyanlarıyla ağır suçlamaların odağına yerleşen Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yeni aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, örgüt kurma, haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme, zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, Meclis Başkanlığı'na gönderilerek Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve 3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması için daha önce hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilen Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, Meclis Başkanlığına gönderildi.

Fezleke, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.