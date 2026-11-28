Insider programında sarı-kırmızılıların ocak ayındaki transfer planlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Sabuncuoğlu, takımdan ayrılması gündemde olan isimleri açıkladı. Dursun Özbek ve Okan Buruk’un kadro planlamasında düşünmediği futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazetecinin açıklamaları gündem oldu.

NHAGA BAŞAKŞEHİR'DE

Nhaga Avrupa'dan teklif aldı, İtalya'dan - Fransa'dan. Galatasaray Nhaga için Başakehir'le görüşecek, Gençlerbirliği de masada, Nhaga ile yollar ayrılıyor çünkü oyuncunun daha fazla forma giymesi isteniyor. Galatasaray'la 2030'a (4 yıl ) kadar kontratı bulunan 19 yaşındaki orta sahanın Başakşehir'le prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor.

LESLEY'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Lesley 15 maçta en az 1 dakika oynarsa 22,5 milyon euroluk opsiyon maddesi devreye girecek. Oyuncu Aston Villa maçında çok beğenildi. Lesley şimdiye kadar 140 dakika oynadı Fransız orta saha böyle devam ederse takımda kalmak istemiyor, daha fazla oynamak istiyor. Yönetim menajeriyle masaya oturdu, "biz, en az 15 maçta 1 dakika bile forma giyse opsiyon maddesini revize edelim ya da kaldıralım" diyorlar. Eğer bu madde değişmezse hala yollar ayrılabilir.

BİTSHİABU-SANE-CUESTA GİDECEK

Bitshiabu Leipzig'e geri gönderilecek, Cuesta'ya Süper Lig ve 1.Lig'den teklifler var. Galatasaray Sane'yle yollarını ayırmak istiyor. Her ne kadar Sane bizim için değerli, önemli bir futbolcu deseler de teklif geldiği an Sane gidecek. Sara bir diğer olağan şüpheli, Galatasaray 30 milyon Euro bonservis istiyor.

KİSLYAK VE FOFANA...

Galatasaray Matvey Kislyak'ın menajeriyle görüşüyor, 1,5 aydır temas halindeler, menajeri İstanbul'da. Ayrıca Lens'te oynayan Fofana'yla da ilgileniyor ama kulübü 25 milyon Euro isteyince görüşmeler durdu.