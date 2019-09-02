Emeklilerin kazancını faizle sömürmek istiyorlar! ‘İhtiyaç’ deyip muhtaç ediyorlar

Akit Ekonomi

Faizden beslenen özel bankalar, emekli maaşlarına da göz dikti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi müşterilerine yüzde 1,29 vade oranıyla ihtiyaç kredisi teklif eden bu bankalara tepki yağıyor.

Hortumculara geçit yok

Özel bankaların kredi kapanı kamuoyunda “Faizciler emeklilerimizi borca batırma ve zora sokma yarışına girdi” şeklinde yorumlanıyor. Araştırmalarının ardından 30 bin lira tutarında 3 sene vadeli kredinin aylık geri ödeme miktarının bin 100 lirayı bulduğunu öğrenen milyonlarca emekli de maaşlarını bankalara kaptırmamakta, hortumlatmamakta kararlı.

Önemli uyarılar

Tüketici derneklerinin yöneticilerinden ise art arda “Kredi kampanyamızdan yararlanmak için 36 ay taahhütle emekli maaşınızı bankamıza taşımanız yeterli” yazılı SMS ve maillere aldanılmaması uyarısı geliyor. Aynı yöneticiler, emeklileri kredi ve faiz yükünün altına girmekten kaçınmaya çağırıyor.

Kâr ikinci plana atılsın

Özel bankaların uyguladığı yüksek kredi faiz oranları emekliler gibi üreticileri ve ticaret erbaplarını da tedirgin ediyor. Bu kesimler faiz oranlarında indirime gitmeye yanaşmayan söz konusu bankaları kârı geri planda tutmaya davet ediyor.

Kredi muslukları açılmalı

Büyük yatırımları ile projeleri olan firmaların patronları, her ortamda bankaların kredi musluklarını açmaları gerektiğini kaydederek, “Üretime ve ihracata devam etmemiz, her alanda güçlenmemiz için nakde erişimimiz kolaylaşmalı” görüşünü dile getiriyor.

Ticareti baltalıyorlar

Özel bankaların ticari kredi faizlerini aşağı çekmemeleri yerli ve yabancı yatırımcının iştahını kaçırıyor. Faktöringlerin faizleri yüksek seviyede tutmaları ise ticareti baltalıyor. Haliyle kredi alamaz ve ödeyemez duruma gelen şirketler, projelerini ertelemek durumunda kalıyor.

Odalar devrede

Durgunluğa neden olan; konkordato başvurularını arttıran yüksek faiz oranları odaları devreye soktu. Oda yönetimleri, özel bankalarla ve faktöring şirketlerinin faizleri düşürmesi için önemli girişimlerde bulunuyor; stratejik adımlar atıyor.