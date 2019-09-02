0553 313 94 23

Emeklilerin kazancını faizle sömürmek istiyorlar! ‘İhtiyaç’ deyip muhtaç ediyorlar

Bazı özel bankalar, maaşlarını kendilerine taşıyan SGK emeklilerini yüzde 1,29 vade oranıyla ihtiyaç kredisi kullanmaya teşvik ederek faiz tuzağına çekmeye çalışıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
Emeklilerin kazancını faizle sömürmek istiyorlar! ‘İhtiyaç’ deyip muhtaç ediyorlar

 Akit  Ekonomi 

Faizden beslenen özel bankalar, emekli maaşlarına da göz dikti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi müşterilerine yüzde 1,29 vade oranıyla ihtiyaç kredisi teklif eden bu bankalara tepki yağıyor.

Hortumculara geçit yok

Özel bankaların kredi kapanı kamuoyunda “Faizciler emeklilerimizi borca batırma ve zora sokma yarışına girdi” şeklinde yorumlanıyor. Araştırmalarının ardından 30 bin lira tutarında 3 sene vadeli kredinin aylık geri ödeme miktarının bin 100 lirayı bulduğunu öğrenen milyonlarca emekli de maaşlarını bankalara kaptırmamakta, hortumlatmamakta kararlı.

Önemli uyarılar

Tüketici derneklerinin yöneticilerinden ise art arda “Kredi kampanyamızdan yararlanmak için 36 ay taahhütle emekli maaşınızı bankamıza taşımanız yeterli” yazılı SMS ve maillere aldanılmaması uyarısı geliyor. Aynı yöneticiler, emeklileri kredi ve faiz yükünün altına girmekten kaçınmaya çağırıyor.

Kâr ikinci plana atılsın

Özel bankaların uyguladığı yüksek kredi faiz oranları emekliler gibi üreticileri ve ticaret erbaplarını da tedirgin ediyor. Bu kesimler faiz oranlarında indirime gitmeye yanaşmayan söz konusu bankaları kârı geri planda tutmaya davet ediyor.

Kredi muslukları açılmalı

Büyük yatırımları ile projeleri olan firmaların patronları, her ortamda bankaların kredi musluklarını açmaları gerektiğini kaydederek, “Üretime ve ihracata devam etmemiz, her alanda güçlenmemiz için nakde erişimimiz kolaylaşmalı” görüşünü dile getiriyor.

Ticareti baltalıyorlar

Özel bankaların ticari kredi faizlerini aşağı çekmemeleri yerli ve yabancı yatırımcının iştahını kaçırıyor. Faktöringlerin faizleri yüksek seviyede tutmaları ise ticareti baltalıyor. Haliyle kredi alamaz ve ödeyemez duruma gelen şirketler, projelerini ertelemek durumunda kalıyor.

Odalar devrede

Durgunluğa neden olan; konkordato başvurularını arttıran yüksek faiz oranları odaları devreye soktu. Oda yönetimleri, özel bankalarla ve faktöring şirketlerinin faizleri düşürmesi için önemli girişimlerde bulunuyor; stratejik adımlar atıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
  1. özel bankalar
  2. Faiz
  3. emekli maaşları
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  5. Tüketici dernekleri
  6. emekli maaşı
  7. kredi faiz oranları
  8. faiz oranları
  9. ticari kredi faizleri
  10. Faktöringler
  11. konkordato başvuruları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maraton’u gerçekleşti
    1. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    2. Forum Diyarbakır’dan kazandıran..
    3. Üniversite sözleşmeli personel alımı..
    4. FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya..
    5. Nallıhan Kuş Cenneti’nde iskele uzatma..
    6. Özel çocuklar at çiftliğini gezdi
    7. İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış..
    8. Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen..
    9. İmam Hatiplileri buluşturan kahvaltı
    10. GRAFİKLİ - A Milli Basketbol..
    11. Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası..
    12. Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda..
    13. Sulama göletinde boğulan ikinci..
    14. Dünyayı sarsan Aylan bebeğin ölümünün..
    15. Çocuklara yıl boyu eğlence
    16. Sezai Temelli sözde barış mitinginde..
    17. Havza Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı
    18. Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası..
    19. Trabzonspor "üç büyükler"e geçit..
    20. "Arkas Aegean Link Regatta" renkli..
    21. İlke Özyüksel olimpiyat kotası için..
    22. Kovanlardan çıkan arılar genç kıza..
    23. Siirt polisi üniversite öğrencileriyle..
    24. Esenyurt’ta doğal gaz patlaması
    25. GRAFİKLİ - Galatasaray'ın 6...
    26. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    27. Aurelien Chedjou, Amiens'te
    28. Dorian Kasırgası Bahamalar’ı vurdu
    29. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    30. Kadın hızarcı, ekmeğini odundan..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak