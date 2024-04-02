Emeklilere kaynak bulundu! Ünlü profesör müjdeyi verdi... Bunlar olursa zamma filan gerek kalmayacak

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Ekonomi emin ellerde. Hükümet, hem büyümeyi hem de yatırım ve ihracat artışını devamlı kılmak için önemli adımlar atıyor. Bu adımlar meyvelerini veriyor. Ülkeye dünyanın dört bir yanından dolar yağıyor. Parayla dolan Hazine’den en büyük payı ise orta ve dar gelirli alıyor. 2024-2028 döneminde de bu hassasiyetle hareket edilecek. Seçim faslının kapanması, ekonomi gündemine dönülmesiyle garip gurebayı ve fakir fukarayı rahatlatacak paketler devreye sokulacak. Emekli maaşı iyileştirilecek, yoksula daha çok yardım yapılacak. Esnafa, zanaatkâra, çiftçiye nefes aldırılacak.

Kaynak oluşturulmalı

Ekonomistler, seçimsiz dönemde dar gelirliyi enflasyona karşı koruyacak hamlelerde bulunulacağını anlattılar. Hükümeti emeklinin, esnafın, zanaatkârın yarasına merhem olacağının altını çizdiler.



İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, yeniakit.com.tr okurları için yaptığı açıklamada yerel seçimlerde ekonomi belirleyici öğelerden olduğunu vurguladı. Aslanoğlu, şunları kaydetti:



“Seçimlerde gelir dağılımı sorunu ve refah kaybı önemli faktörlerden idi. Öyle anlaşılıyor ki enflasyonla mücadele ederken büyümede bir miktar yavaşlamayı kabullenmek gerek. Dar gelirlinin durumunu iyileştirmek için kaynak oluşturmak şart. Kaynak oluşturmanın bir yolu kayıt dışıyla mücadeleyi hızlandırmak. Kayıt dışıyla mücadele güçlü olursa kaynak oluşturulabilir. Bu kaynak emekli ve fakir fukara için kullanılabilir. İkinci yol ise kamu harcamalarını kısmak, tasarrufa gitmek. Buradan da kaynak elde edilebilir. Kamu pastadan daha ufak pay alabilir. Böylece dar gelirliye yardımcı olabilir.



Bu sözünü ettiğim yollar kısa vadede kullanılabilir. Uzun vadede de enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını temin edilerek milyonlar rahatlatılabilir.”,

Destekler devreye alınabilir

Emekli için birtakım desteklerin devreye alınabileceğini aktaran Aslanoğlu, şöyle konuştu:



“Kira, ısınma, ulaşım ve sağlık harcamaları emekliyi bezdirdi. Sağlık ve ulaşım alanında destekler var. Ama 65 yaş altında olup da ulaşım için bedel ödeyenler çok. Kirada oturan emekli de az değil. Onlara destek sağlanabilir. Emeklinin enerji faturaları hafifletilebilir. Gıda harcamaları göz önünde bulundurularak emekliye aylık ya da üç aylık hediye çekleri verilebilir. Ancak ülkede toptan gelir artışını devamlı kılmak daha iyi. Ücretlinin, emeklinin gayri safi yurt içi hasıladan daha fazla pay almasına imkân tanımak en güzeli.”