Emeklilere aile yardımı verilecek mi? | Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği’nin yaptığı açıklamaların ardından memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündem olmuştu. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından yararlanabilecek.

Emeklilere aile yardımı desteği, hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonunun talepleri arasında yer almaktadır.

Teklif kabul görürse eğer aile yardımı desteği alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilemeye başlanacak.

Emeklilere çocuk ve eş yardımı parası verilecek mi?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Ekim ayında da artış göstermişti. Dolayısıyla eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 332 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 73,04 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 36,52 TL yardım yapılması kararı çıkmıştı.

Talebin onaylanması halinde memurlara aylık olarak yapılan 405 TL’lik yardımdan emekliler de yararlanabilecek. Eşi hali hazırda çalışmayan, 6 yaş ve üzerinde 2 çocuğa sahip olan emekli vatandaşlar ise 405,04 TL aile yardımı desteği almaya başlayacak.

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında masaya yatırılacak. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı desteği ilk olarak KPDK toplantısında gündeme gelecek daha sonra karara bağlanacak.